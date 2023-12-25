Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:35, 25 декабря 2023Мир

Вучич созвал срочное заседание Совбеза

Pink TV: Вучич созвал срочное заседание Совета национальной безопасности Сербии

Фото: Marko Djurica / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич созвал срочное заседание Совета национальной безопасности страны. Об этом сообщает местный телеканал Pink TV.

По данным ТАСС, на площадь к зданию администрации Белграда приехали несколько десятков полицейских автомобилей, в которых находятся сотрудники правоохранительных органов в шлемах и со щитами.

Ранее протестующие пошли на штурм здания администрации Белграда. Участники акции протеста бросали в полицейских камни и бутылки. В ответ полиция применила слезоточивый газ. Протесты начались после парламентских выборов, на которых, по официальной информации, победила коалиция во главе с Вучичем. Полицейские уже разогнали протестующих.

В свою очередь, Вучич назвал попытку штурма здания городской администрации Белграда сторонниками прозападной оппозиции атакой на суверенитет страны. Сербский лидер отметил, что попытка штурма вызвана внешним фактором. «Мы сохраним независимость, самостоятельность и суверенитет нашей страны», — подчеркнул он

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Протестующие пошли на штурм администрации Белграда

      Бойца «Кракена» поразила тактика России на передовой

      Вучич созвал срочное заседание Совбеза

      10-летний мальчик нашел пистолет матери и выстрелил сестре в лицо

      Стало известно о новом требовании к россиянам при выдаче кредита

      Обнаружены антитела против гриппа широкого спектра действия

      Российского бойца закидали бутылками после поединка

      Визитку Путина продали за два миллиона рублей

      Полиция разогнала протестующих в центре Белграда

      В Пскове задержали потушивших Вечный огонь детей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости