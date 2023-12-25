Вучич созвал срочное заседание Совбеза

Pink TV: Вучич созвал срочное заседание Совета национальной безопасности Сербии

Президент Сербии Александр Вучич созвал срочное заседание Совета национальной безопасности страны. Об этом сообщает местный телеканал Pink TV.

По данным ТАСС, на площадь к зданию администрации Белграда приехали несколько десятков полицейских автомобилей, в которых находятся сотрудники правоохранительных органов в шлемах и со щитами.

Ранее протестующие пошли на штурм здания администрации Белграда. Участники акции протеста бросали в полицейских камни и бутылки. В ответ полиция применила слезоточивый газ. Протесты начались после парламентских выборов, на которых, по официальной информации, победила коалиция во главе с Вучичем. Полицейские уже разогнали протестующих.

В свою очередь, Вучич назвал попытку штурма здания городской администрации Белграда сторонниками прозападной оппозиции атакой на суверенитет страны. Сербский лидер отметил, что попытка штурма вызвана внешним фактором. «Мы сохраним независимость, самостоятельность и суверенитет нашей страны», — подчеркнул он

