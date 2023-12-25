Вучич созвал срочное заседание Совбеза
Президент Сербии Александр Вучич созвал срочное заседание Совета национальной безопасности страны. Об этом сообщает местный телеканал Pink TV.
По данным ТАСС, на площадь к зданию администрации Белграда приехали несколько десятков полицейских автомобилей, в которых находятся сотрудники правоохранительных органов в шлемах и со щитами.
Ранее протестующие пошли на штурм здания администрации Белграда. Участники акции протеста бросали в полицейских камни и бутылки. В ответ полиция применила слезоточивый газ. Протесты начались после парламентских выборов, на которых, по официальной информации, победила коалиция во главе с Вучичем. Полицейские уже разогнали протестующих.
В свою очередь, Вучич назвал попытку штурма здания городской администрации Белграда сторонниками прозападной оппозиции атакой на суверенитет страны. Сербский лидер отметил, что попытка штурма вызвана внешним фактором. «Мы сохраним независимость, самостоятельность и суверенитет нашей страны», — подчеркнул он