Армия США получит новую винтовку

Армия США получит новую штурмовую винтовку XM7 в 2024 году

В 2024 году подразделения Армия США начнут получать новые штурмовые винтовки XM7 и пулеметы XM250, разработанные в рамках программы Next Generation Squad Weapon, пишет РИА Новости.

Оружие компании SIG Sauer использует патрон калибра 6,8 х 51 миллиметра, который сравним по убойному эффекту с боеприпасом калибра 7,62 х 51 миллиметр, но легче и меньше его. Новый патрон способен преодолевать препятствия, которые меняют траекторию боеприпасов калибра 5,45 миллиметра.

Новый боеприпас, который заменит патроны штурмовых винтовок калибра 5,56 х 45 миллиметров, увеличил массу изделия. XM7 значительно тяжелее M4A1 — 3,8 килограмма против 2,92. При этом с глушителем вес нового изделия увеличивается до 4,4 килограмма. Эту нагрузку дополнит 4,4 килограмма боезапаса, включающего семь магазинов на 20 патронов.

Еще одним отличием XM7 от M4 стала система управления огнем XM157, которая состоит из прицела, лазерного дальномера, баллистического вычислителя и компаса. Система автоматически вносит необходимые поправки для стрельбы.

В сентябре новое оружие получили военнослужащие 101-й воздушно-десантной дивизии, которые испытывали его. Стоимость десятилетнего контракта по оснащению армии новой винтовкой и пулеметом составляет 4,5 миллиарда долларов, а поставщик систем XM157 получит еще 2,7 миллиарда.

Ранее стало известно, что рейнджеры и десантники Армии США испытали новое оружие на базе Форт-Кэмпбелл в штате Кентукки. Военнослужащие назвали новый патрон калибра 6,8 миллиметра главным преимуществом NGSW по сравнению с M4 и пулеметом M249.

