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11:25, 26 декабря 2023Наука и техника

Армия США получит новую винтовку

Армия США получит новую штурмовую винтовку XM7 в 2024 году

Кадр: Alabama Arsenal / YouTube

В 2024 году подразделения Армия США начнут получать новые штурмовые винтовки XM7 и пулеметы XM250, разработанные в рамках программы Next Generation Squad Weapon, пишет РИА Новости.

Оружие компании SIG Sauer использует патрон калибра 6,8 х 51 миллиметра, который сравним по убойному эффекту с боеприпасом калибра 7,62 х 51 миллиметр, но легче и меньше его. Новый патрон способен преодолевать препятствия, которые меняют траекторию боеприпасов калибра 5,45 миллиметра.

Новый боеприпас, который заменит патроны штурмовых винтовок калибра 5,56 х 45 миллиметров, увеличил массу изделия. XM7 значительно тяжелее M4A1 — 3,8 килограмма против 2,92. При этом с глушителем вес нового изделия увеличивается до 4,4 килограмма. Эту нагрузку дополнит 4,4 килограмма боезапаса, включающего семь магазинов на 20 патронов.

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Еще одним отличием XM7 от M4 стала система управления огнем XM157, которая состоит из прицела, лазерного дальномера, баллистического вычислителя и компаса. Система автоматически вносит необходимые поправки для стрельбы.

В сентябре новое оружие получили военнослужащие 101-й воздушно-десантной дивизии, которые испытывали его. Стоимость десятилетнего контракта по оснащению армии новой винтовкой и пулеметом составляет 4,5 миллиарда долларов, а поставщик систем XM157 получит еще 2,7 миллиарда.

Ранее стало известно, что рейнджеры и десантники Армии США испытали новое оружие на базе Форт-Кэмпбелл в штате Кентукки. Военнослужащие назвали новый патрон калибра 6,8 миллиметра главным преимуществом NGSW по сравнению с M4 и пулеметом M249.

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      Даниил Иринин
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