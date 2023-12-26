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09:16, 26 декабря 2023Ценности

Бейонсе опубликовала фото в сияющем бюстгальтере

Фото: @beyonce

Американская певица Бейонсе снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя исполнительница поделилась серией фото, на которых она запечатлена в частном самолете. Для съемки знаменитость выбрала джинсы с высокой посадкой, оформленные абстрактными узорами, и куртку. Кроме того, она надела бюстгальтер, украшенный множеством сияющих страз, остроносые серебристые туфли и очки в белой оправе.

Фанаты оценили фотосессию звезды в комментариях под постом. «Королева», «Красотка», «Очень эффективный образ», «Огонь!», «Невероятная фигура», — высказывались они.

Ранее Бейонсе вышла в свет в откровенном наряде и поделилась снимками с поклонниками. На размещенных кадрах знаменитость позировала в полупрозрачном лонгсливе молочного цвета и трусах с пайетками люксового бренда Prada, которые она надела вместо брюк.

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      Мария Винар
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