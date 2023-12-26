Блогерша раскрыла способ всегда сидеть у окна в самолете и восхитила подписчиков

Тревел-блогерша раскрыла способ всегда сидеть в самолете у окна или у прохода и восхитила подписчиков. Своим лайфхаком она поделилась в TikTok, на что обратило внимание Daily Mail.

25-летняя Бетани Уайзман отметила, что никогда не сидела в кресле посередине благодаря простому действию. Ровно за 24 часа до вылета, как только запускается онлайн-регистрация на рейс, она незамедлительно оформляется. Благодаря этому система сажает ее на место у окна или прохода.

В комментариях пользователи поблагодарили девушку за идею и заметили, что никогда не стали бы платить за выбор места в самолете.

Ранее другая блогерша раскрыла способ попасть в бизнес-класс самолета с помощью одного вопроса. Ее попутчица, купившая билет в экономкласс, спросила бортпроводниц, можно ли повысить уровень комфортности, и ей разрешили сделать это за доплату в 700 лир (2,5 тысячи рублей).