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19:00, 26 декабря 2023Путешествия

Блогерша раскрыла способ всегда сидеть у окна в самолете и восхитила подписчиков

Кадр: @bxwise / Tiktok

Тревел-блогерша раскрыла способ всегда сидеть в самолете у окна или у прохода и восхитила подписчиков. Своим лайфхаком она поделилась в TikTok, на что обратило внимание Daily Mail.

25-летняя Бетани Уайзман отметила, что никогда не сидела в кресле посередине благодаря простому действию. Ровно за 24 часа до вылета, как только запускается онлайн-регистрация на рейс, она незамедлительно оформляется. Благодаря этому система сажает ее на место у окна или прохода.

В комментариях пользователи поблагодарили девушку за идею и заметили, что никогда не стали бы платить за выбор места в самолете.

Ранее другая блогерша раскрыла способ попасть в бизнес-класс самолета с помощью одного вопроса. Ее попутчица, купившая билет в экономкласс, спросила бортпроводниц, можно ли повысить уровень комфортности, и ей разрешили сделать это за доплату в 700 лир (2,5 тысячи рублей).

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      Зарина Дзагоева
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