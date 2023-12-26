В России снизилось производство одного вида икры

Россельхознадзор: производство имитированной икры в России снизилось в 2,4 раза

Производство имитированной икры в России в 2023 году снизилось в 2,4 раза. Сокращение выпуска одного вида продукции объяснил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, его цитирует ТАСС .

Производство красной икры увеличилось более чем вдвое за счет успешной лососевой путины. По данным Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры, за 10 месяцев изготовили 4,7 тысячи тонн натуральной и 718 тонн имитированной лососевой икры. Долю имитированной продукции оценили в два процента.

«На текущий момент утверждена дорожная карта развития этого направления. Для разработки методики оценки подлинности выбраны икра ценных пород рыб и печень трески. Ведется сбор образцов как натуральной продукции, так и имитации, различных аналогов, а также фальсификата с целью оценки различий структуры тканей и выявления признаков, достоверно отличающих натуральный продукт от подделки». — пояснил Данкверт.

Производство красной икры в России достигло максимума с 2010 года, увеличившись за год в 2,6 раза. В ноябре оптовые цены на продукт на Дальнем Востоке резко упали — стоимость икры горбуши обвалилась на 25 процентов в годовом выражении, до 3,5 тысячи рублей за килограмм оптом. Некоторые оптовики продают икру кеты на 12 процентов дешевле, чем год назад — по 3,5 тысячи рублей за килограмм.

По словам главы Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Германа Зверева, килограмм икры, проданный камчатским производителем за три тысячи рублей, не может стоить дешевле 6334 рубля в магазинах. Основную прибавку к оптовой цене в 2111 рублей дает наценка трейдеров, дистрибьюторов и торговых точек, отметил эксперт.