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10:01, 26 декабря 2023Наука и техника

Раскрыт механизм катастрофического извержения вулкана

Science Advances: раскрыт механизм извержения вулкана Тонга в 2022 году
СюжетЦунами в Японии:

Фото: Japan Meteorology Agency / AP

Международная группа геологов и вулканологов США, Новой Зеландии и Тонги раскрыли состояние магматической системы под вулканом Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай до и после катастрофического извержения в 2022 году. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Во время извержения вулкана его кальдера полностью обрушилась, шлейф пепла достиг высоты 58 километров, а вызванное подводным оползнем цунами достигло берегов США и Японии. Однако изучение вулкана и механизма его извержения оказалось сложной задачей из-за подводного расположения. Чтобы обойти это ограничение, ученые проанализировали данные со спутников, которые могут измерять небольшие различия в уровне моря по всей Земле.

Исследователи составили карты магматических камер под вулканом на глубине от 2 до 10 километров. Оказалось, что существует три очага магмы: два жидких, а третий представляет собой затвердевшую кашеобразную субстанцию. Источником большей части магмы, участвовавшей в извержении, оказалась центральная камера, 30 процентов содержимого которой было выброшено из вулкана во время извержения, что и привело к обрушению кальдеры.

Были также обнаружены доказательства существования канала, соединяющего две заполненные жидкостью камеры, что позволило восполнить большую часть магмы, потерянной из центральной камеры.

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      Александр Еникеев
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