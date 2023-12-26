Митя Фомин вспомнил о домогательствах «матерых американцев»

Митя Фомин вспомнил о домогательствах американцев во время работы массажистом

Российский певец Митя Фомин вспомнил о том, как его домогались американцы. Его слова приводит «Московский комсомолец».

Артист поведал, что в молодости проживал в США, где работал сертифицированным массажистом. Музыкант в то время не знал, что в Америке эта должность приравнивается к эскорт-услугам, и часто получал непристойные предложения.

«И, в общем-то, у меня были очень неприятные ситуации, потому что домогались абсолютно все: и мужчины, и женщины. У меня вот такие глаза, я бежал, меня оставляли без денег, меня проклинали на чем свет стоит. После того как я заканчивал массаж, люди ждали продолжения», — рассказал певец, добавив, что его клиентами были «достаточно матерые» люди.

Он добавил, что в том возрасте был против того, чтобы становиться эскорт-работником, а также признался, что сейчас, возможно, согласился бы оказывать интимные услуги за деньги.

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