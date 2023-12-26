Губернатор Балицкий: в Запорожье ВСУ столкнулись с большими проблемами

В Запорожской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с большими проблемами, а ситуация на правом берегу Днепра остается плачевной для украинской армии. Об этом рассказал губернатор региона Евгений Балицкий в интервью «360».

Глава Запорожья утверждает, что наличие трудностей у украинской армии подтверждают сразу несколько источников. В частности, военнопленные, с которыми он общается, чтобы понимать менталитет противника.

«Сейчас за речкой большие проблемы у противника, и мы это слышим из разных источников. Когда ты разговариваешь с разными людьми, ты понимаешь, что это не идеологическая норма, которую тебе вливают в уши», — заявил Балицкий.

Губернатор также отметил, что некоторые друзья России на правом берегу Днепра не могут взять в руки оружие и оказать сопротивление киевским властям, но помогают «подсвечивать» цели, по которым бьют российские бойцы.

Ранее Евгений Балицкий заявил, что военное сопротивление Украины может закончиться уже весной 2024 года. По его словам, до этого момента украинский фронт рухнет.