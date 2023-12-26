Раскрыта вызывающая болезнь Альцгеймера инфекция

Alzheimer's & Dementia: инфекция желудка связана с болезнью Альцгеймера

Ученые Университета Макгилла в Канаде раскрыли одну из вероятных причин болезни Альцгеймера, которая связана с желудочной инфекцией. Результаты исследования опубликованы в журнале Alzheimer's & Dementia. Кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Специалисты проанализировали данные о состоянии здоровья более четырех миллионов человек в возрасте 50 лет и старше. Оказалось, что люди с симптоматической инфекцией Helicobacter pylori, вызывающей язву желудка, имели более высокий риск развития болезни Альцгеймера на 11 процентов по сравнению с людьми, у которых ее нет.

Хотя, вероятно, существует множество механизмов, вызывающих болезнь Альцгеймера, врачи получают все больше данных о потенциальной роли инфекций, особенно H. Pylori, в ее развитии. Результаты работы открывают возможности для будущих исследований, посвященных тому, может ли уничтожение этой бактерии эффективно предотвратить болезнь Альцгеймера у некоторых людей.

Болезнью Альцгеймера страдают миллионы людей во всем мире, и ожидается, что их число резко возрастет по мере старения населения Земли. Подтвержденных эффективных методов лечения этого заболевания пока не существует.