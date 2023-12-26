Ивлеева удалила два поста из Instagram

Блогерша Ивлеева удалила две публикации из профиля в Instagram

Известная российская блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева, против которой подали иск на один миллиард рублей из-за голой вечеринки, удалила две публикации из профиля в соцсети Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). На это обратило внимание издание Baza.

По данным издания, из аккаунта Ивлеевой пропал пост с изображением черного квадрата. Также на странице блогерши в Instagram больше нет картинки с голубем мира.

Когда публикации были удалены, неизвестно.

Ранее сообщалось, что суд Москвы принял коллективный иск к Ивлеевой из-за ее голой вечеринки. Истцы потребовали взыскать с блогерши один миллиард рублей и перечислить его в фонд участников спецоперации на Украине «Защитники Отечества».

Голая вечеринка Ивлеевой прошла в ночь на 21 декабря в московском ночном клубе Mutabor. Дресс-код мероприятия предполагал минимум одежды. Фото и видео с мероприятия попали в сеть и вызвали волну возмущения. После этого Ивлеева извинилась за мероприятие и подчеркнула, что вечеринка была закрытой и посвященной фотосессии для журнала Playboy.