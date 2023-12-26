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16:24, 26 декабря 2023Культура

В Госдуме призвали не прощать Киркорова и Билана за голую вечеринку Ивлеевой

Депутат Драпеко призвала не прощать Билану и Киркорову голую вечеринку Ивлеевой

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Причина, по которой артисты приносят свои извинения за участие в голой вечеринке телеведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой, в том, что у них стали отменять концерты, считает первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. В беседе с «Лентой.ру» она призвала не прощать певцов Филиппа Киркорова, Диму Билана и певицу Лолиту.

«То, что звезды начали приносить извинения, я их понимаю. Денег жалко. Поэтому они сейчас будут просить прощения. Но я бы, честно говоря, этот Новый год им не прощала, а погнала бы их отовсюду, чтобы неповадно было», — заявила Драпеко.

По мнению депутата, артисты, которые приняли участие в скандальной вечеринке, не могут быть примером для россиян.

«Настоящие артисты должны быть примером. На них люди хотят походить, особенно молодежь. А это антигерои», — заключила она.

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Российский певец Филипп Киркоров публично извинился перед россиянами за участие в вечеринке Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор». Он отметил, что оправдываться, по его мнению, «не очень по-мужски», но в жизни каждого человека бывают ошибки. Певец заявил, что как только осознал происходящее, он покинул клуб. Также свои извинения принесли певец Дима Билан и певица Лолита.

Скандальная вечеринка блогерши прошла в ночь на 21 декабря в московском клубе «Мутабор». Дресс-код праздника предполагал минимум одежды. Вечеринку посетили артисты Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, телеведущая Ксения Собчак и другие звезды шоу-бизнеса.

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