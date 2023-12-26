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06:11, 26 декабря 2023Мир

В Судане пожаловались на равнодушие Запада из-за Украины

Guardian: Запад забывает о гражданской войне в Судане из-за конфликта на Украине

Фото: Sebastian Gollnow / dpa / Global Look Press

Запад забывает о гражданской войне в Судане из-за конфликтов на Украине и в секторе Газа. Об этом написала британское издание Guardian.

«И диаспора, и международные гуманитарные организации понимают, что проблемы Судана вступают в соперничество с кризисами в Газе и на Украине», — сказано в статье.

Как уточняется, за последние восемь месяцев, прошедших с начала обострения в Судане, американский лидер Джо Байден не отправил в страну специального посла, как поступали в аналогичных случаях предыдущие главы Соединенных Штатов.

Экс-руководитель аппарата посла США в Судане Кэмерон Хадсон заявил изданию, что не верит в нехватку нынешних ресурсов Штатов для борьбы с гумкатастрофой в африканском государстве.

В свою очередь, глава британской исследовательской организации Shabaka Башаир Ахмед рассказала журналистам, что уже сами суданцы жалуются на чрезмерное внимание Запада к Украине.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что у администрации США осталось на помощь Украине около одного миллиарда долларов. По ее словам, 96 процентов этой суммы уже освоено Пентагоном, а остающиеся 4 процента будут предоставлены ВСУ.

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      Марина Совина
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