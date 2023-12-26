Круизный лайнер с россиянами застрял в порту при отплытии в Турцию

Круизный лайнер Astoria Grande не смог выйти в Турцию из порта Сочи из-за ветра

Круизный лайнер Astoria Grande с россиянами не смог отплыть в Турцию из порта Сочи из-за сильного ветра. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Уточняется, что борт застрял в порту еще вечером понедельника, 25 декабря. Он ждет улучшения погоды и разрешения от гавани. Ожидается, что судно выйдет в 15:00 по маршруту Сочи — Самсун — Трабзон — Сочи и вернется примерно к утру пятницы, 29 декабря.

Ранее прибывший в Грузию круизный лайнер Astoria Grande с россиянами привел к акции протеста местных оппозиционеров. Местной полиции пришлось усилить меры безопасности и перекрыть все пути к кораблю.