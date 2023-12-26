Лавров заявил о желании многих стран установить партнерские отношения с БРИКС

Лавров: около 30 стран хотят установить партнерские связи с БРИКС

Около 30 стран имеют желание сблизиться и установить с БРИКС партнерские отношения. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

По словам министра, БРИКС работает на подлинно демократических и взаимоуважительных началах, поэтому с объединением стремятся сблизиться очень многие государства. «Помимо тех стран, кто уже пополнил ряды членов нашего объединения, на сегодня установить связи, партнерские связи с БРИКС хотят около трех десятков государств», — констатировал он.

Глава МИД отметил, что БРИКС продолжает упрочивать позиции как одна из опор многополярного мира, в чем Россия ему помогает.

Ранее Лавров прокомментировал возможность изменения структуры БРИКС. Он уточнил, что это объединение, а не организация, а значит нет потребности превращать существующую структуру в организацию с секретариатом.