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12:24, 26 декабря 2023Путешествия

Летевший из-за границы в Россию самолет сменил курс и сел в другом месте

E1.ru: летевший из Дубая в Екатеринбург самолет сел в другом месте из-за метели

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Самолет авиакомпании flydubai, летевший из Дубая в Екатеринбург, сменил курс из-за метели и сел в другом месте. Из-за этого рейс из российского города в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) задерживается более чем на сутки, пишет портал E1.ru.

По данным источника, из-за сильного снегопада в Екатеринбурге воздушное судно, следовавшее из-за границы, ушло на запасной аэродром. По данным издания TourDom, сначала борт направили в Уфу, а потом, когда он во второй раз не смог приземлиться в Кольцово, — в Баку. Из-за этого обратный рейс в Дубай перенесли.

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Борт должен был вылететь в 2:30 по местному времени (00:30 по московскому времени), но, по данным онлайн-табло, задерживается до 06:00 (04:00 по московскому времени) среды, 27 декабря. Кроме того, на несколько часов перенесено время вылета самолетов в Надым, Нягань и Белоярский. С опозданием отправились самолеты в Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и другие города.

В пресс-службе аэропорта Кольцово сообщили журналистам, что гавань работает в штатном режиме. «На уборке снега задействовано пятнадцать единиц специализированной техники», — добавили там.

Ранее пассажирский лайнер, прилетевший из Москвы в Челябинск, приземлился во время метели и увяз в снегу на взлетно-посадочной полосе. В пресс-службе авиакомпании пояснили, что службы челябинской авиагавани плохо убрали снег на рулежной дорожке.

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      Мария Борисова
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