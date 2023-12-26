Лукашенко пригласили посетить Азербайджан

Президент Азербайджана Алиев пригласил главу Белоруссии Лукашенко в страну

Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил приглашение посетить Азербайджан от главы государства Ильхама Алиева. Об этом пишет БелТА.

«Ждем в Азербайджане!» — сказал азербайджанский лидер.

Ранее сообщалось, что Алиев подтвердил предложение Минска принять участие в строительстве и модернизации инфраструктуры Нагорного Карабаха. Во время встречи Лукашенко и президент Азербайджана обсудили сложившуюся политическую обстановку на Кавказе. Как сообщалось, представители правительств стран подготовят план мероприятий по совместной работе государств на предстоящие годы.

Алиев прибыл в Санкт-Петербург 26 декабря для участия в неформальном саммите глав стран Содружества Независимых Государств (СНГ). Днем ранее в Россию прилетел лидер Белоруссии.