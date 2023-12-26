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19:24, 26 декабря 2023Среда обитания

Над горнолыжными курортами нависла угроза исчезновения

The Guardian: горнолыжным курортам грозит исчезновение из-за потепления

Фото: Guenter Fischer / Globallookpress.com

Над популярными горнолыжными курортами в Европе нависла угроза исчезновения. Французские Альпы страдают от глобального потепления в два раза сильнее, чем другие места на планете, пишет The Guardian.

Согласно отчетам, повышение общемировой температуры на два градуса приведет к дефициту снега на 53 процентах горнолыжных курортов. 98 процентов из них лишатся снега, если показатель достигнет четырех градусов. За последние 600 лет снежный покров Альп уменьшился до беспрецедентного уровня, а продолжительность зимнего сезона сократилась на 36 дней. В частности, горнолыжные курорты Морзин и Ле-Же полностью открылись для посетителей лишь за пару дней до Рождества. Сделать это раньше мешали проливные дожди.

Спасти отрасль стоимостью 30 миллиардов долларов можно, найдя альтернативу тающим горным вершинам. Натурального снега хватит для элитных курортов на высокогорьях, а для более бюджетных вариантов у подножья гор (на высоте 1800-2000 метров и ниже) подойдет и искусственный. Проблема в том, что его производство довольно дорогостоящее и энергоемкое, отметили в организации Protect Our Winters UK. 100 дней использования искусственного снега будет стоить планете 540 миллионов литров воды. По подсчетам экологов, если курорты перейдут на искусственный снег, к 2100 году потребление воды Французскими Альпами вырастет в девять раз.

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Другое решение лежит в адаптации бизнеса к работе не только зимой, но в течение всего года, предложили в сервисе по аренде шале AliKats и экологической ассоциации Montagne Verte. Так индустрия горнолыжного туризма избавится от снежной зависимости, а спад заработков зимой можно будет возместить доходами в другие времена года.

Ранее ученые связали перегрев Арктики с повышением уровня моря и масштабными лесными пожарами. Кроме того, из-за таяния вечной мерзлоты и увеличения количества осадков происходит озеленение североамериканской тундры. Углекислый газ, накопленный в вечной мерзлоте, в то же время начинает высвобождаться.

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      Виктория Клабукова
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