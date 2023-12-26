Названы последствия потери Марьинки для Залужного и Зеленского

Политолог Журавлев: последствием потери ВСУ Марьинки станет борьба за власть

Последствием потери Вооруженными силами Украины (ВСУ) Марьинки в Донецкой народной республике (ДНР) станет усиление борьбы за власть в Киеве. Таким прогнозом для президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного поделился политолог Дмитрий Журавлев в разговоре с «Лентой.ру».

«Вопрос в том, кто это поражение кому отдаст: Зеленский Залужному или Залужный Зеленскому? Легче Зеленскому обвинить Залужного, потому что Зеленский — верховный главнокомандующий. Другое дело, что Зеленский сидит дольше и уже наделал много ошибок», — отметил политолог.

В любом случае потеря Украиной Марьинки с политической точки зрения означает борьбу за власть в Киеве. Борьба эта идет давно, но сейчас она усилится Дмитрий Журавлев политолог

Ранее Залужный признал, что Марьинка перешла под контроль Российской армии. Он сообщил, что оставить позиции пришлось, потому что в результате боевых действий город полностью разрушен.

25 декабря министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину о взятии под контроль Марьинки в ДНР. Глава ведомства отметил, что это позволит снизить оборонительный потенциал ВСУ и даст «дополнительные возможности российским военнослужащим на этом участке линии соприкосновения».