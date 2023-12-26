МИД Японии заявил о желании возобновить соглашение с Россией по Курилам

Глава МИД Еко Камикава: Япония хочет возобновить соглашение с Россией по Курилам

Япония хочет возобновить соглашение с Россией о промысле для японских рыбаков в районе Курильских островов. Об этом заявила глава МИД Японии Еко Камикава, передает РИА Новости.

«Мы на разных уровнях ведем согласования с Россией с тем, чтобы как можно скорее был возобновлен промысел на основании этого соглашения. Однако на сегодняшний день от России нет положительной реакции по поводу осуществления промысла. Правительство Японии продолжит работать в отношении России для осуществления промысла на основании соглашения», — отметила дипломат.

Ранее генеральный секретарь японского кабинета министров Есимаса Хаяси заявил, что позиция России по Курильским островам является несправедливой, так как сводится к тому, что «территориальный спор» по южной части архипелага закрыт. Таким образом он отреагировал на слова главы МИД России Сергея Лаврова, что все территориальные споры России урегулированы.