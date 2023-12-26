Найден аномально маленький медвежонок

В американском штате Аризона зоологи нашли аномально маленького медвежонка

В США ученые обнаружили аномально маленького медвежонка. Об этом пишет UPI.

В штате Аризона эксперты по дикой природе натолкнулись на годовалого медвежонка весом всего около семи килограммов. При этом, если не считать размеров, малыш оказался абсолютно здоровым. Крошечное животное нашли в одном из районов города Тусон и перевезли его в специальный природный парк для медведей Bearizona Wildlife Park.

«Все медвежата в США рождаются ближе к январю или февралю, поэтому вес этого маленького парня в это время года должен составлять около 32 килограммов», — заявил в пресс-релизе Дэйв О'Коннелл, зоолог и операционный директор Bearizona.

Представитель природоохранной организации Arizona Game and Fish Марк Харт заявил, что эксперты штата также озадачены. «Медведь весит семь килограммов, при таком весе ему должно быть около четырех или пяти месяцев. Уравнение не сходится», — сказал он журналистам. Харт также сообщил, что загадкой остается и происхождение медведя. По его словам, медвежонок не мог сам спуститься с гор, если его разлучили с матерью. К тому же в лесу он должен был стать добычей койота, пумы или даже своего взрослого сородича.

При этом медвежонок чувствует себя совершенно комфортно рядом с людьми. Эксперты полагают, что он мог сбежать от человека, который незаконно держал его у себя и кормил в течение нескольких месяцев. Этот факт мог бы объяснить его размеры и отсутствие страха перед людьми.

Хрупкое телосложение медвежонка и близость Рождества побудили сотрудников Bearizona назвать зверя Бадди — в честь одного из эльфов Санта-Клауса.

Ранее жительница США отправилась на пробежку в горы Сьерра-Мадре в Калифорнии и неожиданно встретилась с медведицей и двумя медвежатами. Женщина сняла происшествие на камеру.