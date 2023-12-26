Актер Молочников поддержал Ивлееву на фоне скандала из-за голой вечеринки

Российский актер и режиссер Александр Молочников поддержал актрису и блогершу Анастасию Ивлееву на фоне скандала вокруг вечеринки под названием Almost naked («Почти голый»), которая состоялась в московском клубе «Мутабор». Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Он выложил фотографию блогерши, под которой написал, что выражает ей поддержку. «Даже если сделана несвоевременная глупость, массовая травля и слив остальных участников — это малоприятно. Ты переживаешь это, потому что сильная и смелая», — говорится в посте.

Ранее сообщалось, что зрители на фоне скандала из-за голой вечеринки потребовали убрать из новогодних передач российскую эстрадную певицу Лолиту. По словам самой исполнительницы, ее удивляет то, что вечеринка вызвала массовое недовольство.

Ивлеева организовала вечеринку 20 декабря. На ней собрались многие звезды российского шоу-бизнеса и коллеги блогерши.