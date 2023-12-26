Москвичей предупредили о погодной опасности

Гидрометцентр объявил в Москве желтый уровень опасности

В Москве и Московской области объявлен желтый уровень опасности из-за непогоды. Об этом жителей столичного региона предупреждают специалисты Гидрометцентра, прогностическая карта опубликована на сайте учреждения.

Во вторник, 26 декабря, в Москве и области ожидается ветер и гололедица. «Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — сказано в сообщении синоптиков.

Предупреждение о ветре, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду, будет действовать до 21:00 вторника, а предупреждение о гололедице — до 21:00 четверга.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь. По его словам, 31 декабря и 1 января столицу ожидает мягкая погода и сугробы высотой 20-25 сантиметров без слякоти.