Нарядившийся туристом мужчина обворовывал гостей роскошного курорта Европы

Грабитель на курорте в Испании притворился туристом и обворовал гостей отелей

На роскошном европейском курорте Аликанте опытный грабитель притворился туристом и обворовал гостей местных отелей. Об этом сообщает The Olive Press.

Уточняется, что 50-летний гражданин Марокко наряжался в шляпу, шорты и солнцезащитные очки, чтобы сойти за отдыхающего. Он крал у туристов телефоны, деньги, украшения, ключи, документы. Преступник действовал, когда путешественники обедали или ходили за покупками и могли потерять бдительность.

По информации полиции, мужчина всегда с улыбкой приветствовал сотрудников гостиниц. После задержания стало известно, что марокканец обворовывал людей в разных районах Испании.

Ранее сообщалось, что пассажир самолета авиакомпании Scoot обокрал попутчиков на 31 тысячу сингапурских долларов (около 2 миллионов рублей) и пошел под суд. В материалах суда указано, что грабитель, предположительно, взял наличные из сумок трех пассажиров.