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10:48, 26 декабря 2023Мир

Названо число пострадавших от ударов США бойцов иракских сил ополчения

Shafaq: около 20 иракских сил ополчения пострадали от авиаудара США

Фото: U.S. Army photo by Spc. Khalil Jenkins, CJTF-OIR Public Affairs / AP

В результате авиаудара США по штаб-квартире иракских сил ополчения в городе Хилла в центральной части провинции Вавилон число пострадавших бойцов достигло 20. Об этом сообщает Shafaq news со ссылкой на источник в иракских силах безопасности.

«Лагерь одной из шиитских группировок Харакат ан-Нуджаба подвергся бомбардировке с воздуха, после чего Пентагон объявил о нанесении ударов по трем объектам "Кетаиб Хезболла" в Ираке. По первоначальным данным, ранения получили около 20 бойцов», — говорится в публикации.

Удары, как предполагается, были нанесены с помощью беспилотника. Как уточняет источник, были слышны три взрыва, за которыми последовала сильная артиллерийская стрельба.

Ранее американские вооруженные силы ударили по трем объектам группировки «Катаиб Хезболлах» в Ираке. В минобороны США сообщили, что атака произошла по указанию президента США Джо Байдена в ответ на нападения на американских военных в Ираке и Сирии.

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      Дарья Балацкая
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