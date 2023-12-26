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17:20, 26 декабря 2023Путешествия

Пассажирка самолета помогла поймать вора с помощью записки стюардессе

Thaiger: пассажирка самолета помогла поймать вора с помощью записки стюардессе

Фото: Mohammad Arrahmanur / Unsplash

Пассажирка самолета помогла поймать вора на борту, отправив записку стюардессе. Об этом сама женщина рассказала в соцсетях, на ее пост обратило внимание издание Thaiger.

Известно, что путешественница летела из Бангкока в Гонконг 27 ноября. Пассажирка сидела у окна, и ее внимание привлек попутчик в кресле у прохода, который постоянно вертелся и вел себя подозрительно. Около трех часов ночи, когда в салоне погас свет, мужчина взял сумку из отделения для ручной клади, вынул что-то из нее и вернулся на место. Позже пассажирка заметила, что другой попутчик достал из той же сумки шариковую ручку.

Женщина предположила, что ее сосед может быть вором, и решила предупредить стюардессу с помощью записки. Бортпроводница молча прочитала ее, кивнула и спросила владельца сумки, не пропало ли у него что-нибудь. Мужчина не заметил пропажи, тем не менее экипаж вызвал на борт полицию.

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Правоохранители встретили самолет в Гонконге и задержали подозреваемого. Позже пассажирка дала показания. По словам путешественницы, ее сосед все же украл у попутчика деньги, так что подозрения были небеспочвенны.

Ранее пассажир самолета авиакомпании Scoot обокрал попутчиков на два миллиона рублей. За время полета он успел взять наличные из сумок сразу трех пассажиров.

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      Мария Борисова
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