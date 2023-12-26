Под Москвой шестилетняя девочка укололась шприцем в детсаду

Mash: 6-летняя девочка укололась шприцем с инсулином в детсаду Орехово-Зуева

Шестилетняя девочка укололась шприцем с дозой инсулина в детском саду подмосковного города Орехово-Зуево. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Как утверждает канал, инцидент произошел накануне в обед. Ребенок обнаружил шприц на территории дошкольного учреждения и уколол им себе руку.

Педагог детсада сразу же обратилась за помощью к медикам. Воспитанницу отвезли в больницу в состоянии средней тяжести с инъекционным повреждением правого запястья и кисти. Сейчас девочку продолжают обследовать — она находится под присмотром врачей, выяснил Mash.

Ранее сообщалось, что в Москве в школе на улице Главмосстроя 11-летнего мальчика укололи шприцем с неизвестным содержимым. По словам подростка, после занятий он общался на территории учебного заведения с одноклассником. Отвернувшись, мальчик почувствовал укол в ягодицу. После этого школьник обратился в больницу.