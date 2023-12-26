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22:43, 26 декабря 2023Россия

Правительство попросило доработать законопроект об онлайн-подписках

Правительство поддержало законопроект о регулировании онлайн-подписок с условием

Фото: Sergey Bulkin / Global Look Press

Правительство России поддержало инициативу о защите прав граждан при оформлении цифровых подписок с условием, что ее доработают, пишет ТАСС.

Как уточнили в Кабмине, на данный момент некоторые сервисы не предупреждают клиента об очередном платеже, даже если это первое списание после окончания бесплатного периода. Также продление подписки часто происходит автоматически. Люди не успевают вовремя отказаться от платной услуги.

«Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний», — говорится в отзыве Кабмина.

Ранее сообщалось, что наименее желанными подарками у россиян стали онлайн-подписки — их выбрали только 4 процента опрошенных. Почти половина (49 процентов) женщин будут рады сладостям. Для мужчин одним из наиболее удачных подарков тоже стали сладости (для 30 процентов). Также они хотели бы получить что-то из гаджетов (25 процентов).

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      Марина Совина
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