Разработаны полимеры против устойчивых к антибиотикам микробов

PNAS: разработаны катионные полимеры против устойчивых к антибиотикам микробов

Ученые Техасского университета A&M разработали новое семейство полимеров, способных уничтожать патогенные бактерии, не вызывая при этом устойчивости к антибиотикам. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

По словам авторов научной работы, новые соединения действуют через механизм, против которого микробы не развивают устойчивости. Эти молекулы относятся к катионным полимерам, которые представляют собой многообещающий класс биоактивных агентов, разрушающих мембраны бактериальных клеток.

В ходе исследования ученые синтезировали полимеры из молекулы нонборнана — углеводорода, состоящего из двух циклов. В процессе, называемом метатезисной полимеризацией с раскрытием цикла, нонборнан конденсируется с молекулой N-метилпиридинием, образуя большую молекулу, состоящую из одного и того же повторяющегося мотива.

Оказалось, что эти полиэлектролиты активны против грамотрицательных (кишечная палочка Escherichia coli) и грамположительных (метициллин-резистентный золотистый стафилококк Staphylococcus aureus) бактерий с минимальной ингибирующей концентрацией всего 25 микрограмм на миллилитр. Что касается воздействия на клетки крови человека, то катионные полимеры с меньшей степенью полимеризации обладают более выраженным селективным действием на микробы, чем на эритроциты.