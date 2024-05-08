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07:26, 8 мая 2024Бывший СССР

Подполье сообщило о серии ударов по заводам в Киеве

Подполье: ВС России нанесли удары в направлении авиазавода Антонова в Киеве

Фото: Vladyslav Musiienko / Reuters

Российские войска нанесли серию ударов по заводам в Киеве. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он уточнил, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по району вагоноремонтного завода Дарницкого. Также был прилет в направлении авиазавода Антонова, который сопровождался мощной детонацией и сильным взрывом, отметил подпольщик.

Кроме того, ВС РФ нанесли удар в Броварской район Киевской области. После этого последовал мощный взрыв. По словам Лебедева, ударную волну ощущали за несколько километров.

Ранее сообщалось, что в Киеве прозвучала новая серия взрывов. Жителей украинской столицы призвали находиться в укрытиях.

В ночь на 8 мая взрывы также раздались в Харькове, подконтрольном Киеву Запорожье, Львовской, Полтавской и Ивано-Франковской областях

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      Марина Совина
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