Медведева показала видео в откровенном бикини

Двукратная чемпионка мира, серебряная призерка Олимпиады Евгения Медведева в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) показала видео в откровенном бикини.

Спортсменка позировала на отдыхе в черном купальнике и в соломенной панаме. «Какой хороший день», — написала она. Пост собрал около 30 тысяч лайков.

17 апреля Медведева оценила свои успехи после окончания профессиональной карьеры. Она согласилась с утверждением, что считает себя лучшей фигуристкой России среди нашедших себя вне спорта.

Медведева закончила карьеру в 2021 году. Она рассказала, что фактически завершила карьеру из-за травм. По словам фигуристки, еще в прошлом году она была серьезно настроена продолжать выступать на соревнованиях, однако проблемы со спиной вынудили ее оставить спорт.

