Медведева назвала себя лучшей фигуристкой России среди нашедших себя вне спорта

Медведева назвала себя лучшей фигуристкой РФ среди нашедших себя после спорта

Двукратная чемпионка мира, серебряная призерка Олимпиады Евгения Медведева оценила свои успехи после окончания профессиональной карьеры. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Она согласилась с утверждением, что считает себя лучшей фигуристкой России среди нашедших себя вне спорта. «Пока что. Если по фактам посмотреть, без хвастовства — наверное. Мне очень повезло с агентом. Я же не сама это все делаю, не знаю, как это все менеджерить», — заявила Медведева.

Самой важной составляющей успеха фигуристка назвала подбор команды. «У меня есть стилист, визажист, помощница Юля, это все тоже часть команды», — заявила россиянка.

Осенью прошлого года Медведева призналась, что ее медийность приносит ей больше денег, чем она зарабатывала во времена спортивной карьеры. «Я много сил и времени вкладываю в эту сферу», — отметила она. После ухода из спорта Медведева участвует в телепроектах, выступает в ледовых шоу и ведет собственный канал в YouTube.