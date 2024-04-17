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11:56, 17 апреля 2024Спорт

Медведева назвала себя лучшей фигуристкой России среди нашедших себя вне спорта

Медведева назвала себя лучшей фигуристкой РФ среди нашедших себя после спорта

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Двукратная чемпионка мира, серебряная призерка Олимпиады Евгения Медведева оценила свои успехи после окончания профессиональной карьеры. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Она согласилась с утверждением, что считает себя лучшей фигуристкой России среди нашедших себя вне спорта. «Пока что. Если по фактам посмотреть, без хвастовства — наверное. Мне очень повезло с агентом. Я же не сама это все делаю, не знаю, как это все менеджерить», — заявила Медведева.

Самой важной составляющей успеха фигуристка назвала подбор команды. «У меня есть стилист, визажист, помощница Юля, это все тоже часть команды», — заявила россиянка.

Осенью прошлого года Медведева призналась, что ее медийность приносит ей больше денег, чем она зарабатывала во времена спортивной карьеры. «Я много сил и времени вкладываю в эту сферу», — отметила она. После ухода из спорта Медведева участвует в телепроектах, выступает в ледовых шоу и ведет собственный канал в YouTube.

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      Алексей Гусев
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