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09:32, 6 ноября 2023Спорт

Медведева рассказала о своих заработках

Евгения Медведева рассказала, что ее заработок складывается из ледовых шоу

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российская фигуристка Евгения Медведева в интервью «Ленте.ру» рассказала о своих заработках.

«Мой заработок складывается из ледовых шоу, которых очень много. Мы в Сочи 30 раз откатали, сейчас с "Кармен" небольшой тур из двух городов по России. Есть ледовые спектакли, ледовые елки. Плюс мои рекламные контракты», — заявила Медведева.

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Фигуристка призналась, что ее медийность приносит ей больше, чем во времена спортивной карьеры. «Я много сил и времени вкладываю в эту сферу. В спорте упор все равно был на соревнования, поэтому во время фигурного катания я отказывалась от многих проектов в пользу результата. Мне важнее было выиграть чемпионат мира, чем подписать контракт на несколько миллионов с какой-нибудь крупной компанией. Были другие приоритеты», — отметила она.

20 октября Медведева ответила на вопрос о сексе перед соревнованиями. По ее словам, у нее не было возможности проверить, как секс влияет на выступления. «Всю жизнь мою сознательную тренер у меня была либо женщина, либо мужчина, который не предпочитает женщин. И аккредитация давалась только на спортсмена и на тренера», — пояснила она.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане фигуристка завоевала две серебряные медали — в командных и личных соревнованиях. В данный момент она завершила карьеру и ведет свой YouTube-канал.

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      Андрей Стрельцов
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