Туристка описала ужин за 9 тысяч в российском городе фразой «ушла голодная»

Российская путешественница побывала в раковарне Волгограда и поделилась впечатлениями. Ее отзыв размещен в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам туристки, после ужина за девять тысяч рублей она «ушла голодная». «Вышли оттуда с легким чувством голода и нелегким чувством опустевшего кошелька», — такой фразой описала она поход в ресторан.

Россиянка рассказала, что 900 граммов средних раков там стоили 3,9 тысячи рублей, тогда как в Москве она нашла онлайн-магазины с волжскими раками по 1,5 тысячи за килограмм. «Представляете наценку в кафе? А ведь там даже заморочек нет никаких с готовкой. Раков просто варят», — возмутилась автор.

Она добавила, что в целом блюда оказались вкусными, хотя порции были маленькими. «Вроде бы платишь почти тысячу рублей, а есть нечего», — заключила она.

Другой тревел-блогер поел в ресторане Нижнего Новгорода и потратил на обед 28 тысяч рублей. Прием пищи состоял из 11 блюд, но все они были «на один зубок».