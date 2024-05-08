Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:49, 8 мая 2024Россия

В Госдуме отреагировали на отказ послов стран Запада посетить инаугурацию Путина

Пискарев назвал двойными стандартами отказ послов посетить инаугурацию Путина
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Отказ послов некоторых стран Евросоюза (ЕС) и НАТО посетить церемонию инаугурации президента России Владимира Путина говорит о демонстрации Западом политики двойных стандартов, считает глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Василий Пискарев. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

«Растерянность, страх и зависть — так можно охарактеризовать реакцию в Вашингтоне и европейских столицах на вступление Владимира Путина в должность Президента», — считает депутат.

Парламентарий подчеркнул, что Москва расценивает дискредитационную кампанию, развернутую в западных СМИ с привлечением иноагентов и нежелательных организаций, как грубое вмешательство во внутренние дела. При этом Пискарев указал на провал всех попыток это сделать.

Путин вступил в должность президента России 7 мая. Этот срок для главы государства стал пятым по счету, он продлится шесть лет. Путин одержал победу на выборах, которые проходили с 15 по 17 марта 2024 года, набрав 87,28 процента голосов.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Никаких сапог на земле». В НАТО задумались о документальном отказе от ввода войск на Украину

      На российского «гееборца» составили протокол за критику военнослужащих

      В Кировоградской области Украины сообщили о повреждении инфраструктуры

      В ЛНР раскрыли цель тайного вывоза тел бойцов ВСУ из Часова Яра

      В МВФ рассказали о разделении мира на три блока

      В США заявили о превосходстве России по количеству боеприпасов

      В Госдуме предложили перенести шествие «Бессмертного полка»

      Во Львовской области Украины сообщили о повреждении критической инфраструктуры

      Россиянин послушал рассуждения девушки о жизни и поджег ее

      В США призвали руководство пойти на риски ради Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше