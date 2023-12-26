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00:47, 26 декабря 2023Экономика

Помощник Путина предрек исчезновение Mercedes и BMW

Орешкин предрек уход в историю компаний Mercedes и BMW через 10 лет
Максим Орешкин

Максим Орешкин. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Помощник президента России Владимира Путина Максим Орешкин в интервью журналу «Эксперт» предрек исчезновение Mercedes и BMW.

Орешкин отметил, что сегодня Китай стал экспортером автомобилей номер один в мире. По его словам, он не удивится, если через десять лет такие компании, как Mercedes и BMW, «уйдут в историю».

«Как бренды они, вероятно, останутся, но повторят судьбу Volvo, которая была продана в Китай. Иными словами, они фактически перестанут быть европейскими автомобилями», — заявил помощник главы государства.

Он добавил, что «европейские производители теперь не имеют ни рынка сбыта, ни преимущества в технологиях, которое у них было еще пять-десять лет назад».

Ранее иранский автопроизводитель SAIPA получил специальное разрешение ОТТС (одобрение типа транспортного средства), которое позволит компании продавать машины в России. В первое время на рынке будут представлены две модели. Одна из них — кросс-хетч Quik, родственный Lada Granta. Кроме того, россияне смогут приобрести седан Saina S.

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      Марина Совина
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