Популярный российский горнолыжный курорт закрыли из-за лавиноопасности

Горнолыжный курорт «Эльбрус» закрыли из-за высокой опасности схода лавин

Популярный у россиян горнолыжный курорт «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии закрыли из-за высокой опасности схода лавин. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию российского курорта.

Так, стало известно, что из-за сильного снегопада и высокой лавиноопасности все канатные дороги и горнолыжные трассы «Эльбруса» не будут работать до субботы, 30 декабря.

Ранее сообщалось, что на территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение в связи с угрозами лавин. По данным Северо-Кавказского УГМС, до конца суток 26 декабря в горах Краснодарского края и Адыгеи выше 1,5 тысячи метров будет лавиноопасно.