Психолог предостерег от интимной ошибки в начале отношений

При желании продолжить с человеком отношения первый интимный контакт с ним лучше отложить, считает семейный психолог Ярослав Лонский. От этой распространенной ошибки он предостерег в беседе с NEWS.ru.

Он обратил внимание на то, что в начале отношений нельзя ответить себе на вопрос, что понравится партнеру в сексе и прикосновения к каким зонам его заводят. «Да и партнер, похоже, не проявляет инициативы, и спросить его неудобно. Если поспешить в плане интимных отношений, то, не узнав друг друга хорошо, можно, что называется, все испортить», — объяснил Лонский.

Едва знакомые люди могут заняться сексом, продолжил он, когда воспринимают отношения как временные. «Если мужчина окружил даму заботой и вниманием, значит, он рассматривает ее для длительных отношений. К моменту, когда дело дойдет до секса, партнеры уже научатся открыто говорить о своих чувствах, доверять друг другу и находить компромиссы», — сказал психолог.

Лонский подчеркнул, что так у отношений будет больше шансов быть успешными, даже если первый секс окажется неудачным. Он посоветовал хвалить партнера за правильные действия и делиться тем, что особенно нравится. Неловкие моменты могут случаться, и к этому стоит относиться спокойно или даже с юмором, заверил он.

Ранее психолог-сексолог, эксперт по отношениям Вера Веткина предупредила россиян о негативных последствиях длительного сексуального воздержания. Веткина рассказала, что люди, которые не занимаются регулярно сексом, рискуют набрать лишний вес из-за отсутствия физической нагрузки в спальне.