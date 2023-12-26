Россиян предупредили о негативных последствиях воздержания от секса

Проблемы в интимной сфере оказывают негативное влияние на здоровье, качество жизни, настроение и коммуникацию с людьми, заявила психолог-сексолог, эксперт по отношениям Вера Веткина. В комментарии для «Ленты.ру» она предупредила россиян и о других негативных последствиях длительного сексуального воздержания.

Веткина рассказала, что люди, которые не занимаются регулярно сексом, рискуют набрать лишний вес из-за отсутствия физической нагрузки в спальне. К тому же, по ее словам, половой акт активизирует метаболические процессы, работу сердечно-сосудистой системы и укрепляет мышцы.

Во время интимной близости вырабатываются эстроген и тестостерон, от которых зависит распределение жира в организме. Длительное воздержание может вызвать изменение объемов талии и бедер, спровоцировать повышенный аппетит. Если вы любите, взгрустнув, побаловать себя шоколадкой, вместо этого лучше займитесь сексом Вера Веткина психолог-сексолог

От секса напрямую зависит настроение человека, продолжила специалистка. Она объяснила, что во время оргазма выделяется окситоцин, который снижает уровень гормона стресса кортизола. Отсутствие интимной жизни нарушает важные физиологические процессы, которые помогают организму справиться с напряжением, добавила Веткина.

К тому же, отметила сексолог, отсутствие секса может сказаться на женском поведении. По мнению Веткиной, неудовлетворенная женщина часто раздражается и нервничает. Зачастую это происходит бессознательно, так как она может считать себя обделенной вниманием.

Без личной жизни женщины нередко становятся более жесткими. Особенно в этом случае они с головой уходят в карьеру и достигаторство Вера Веткина психолог-сексолог

Регулярная половая жизнь обеспечивает прилив крови к органам малого таза, является профилактикой застойных процессов и ряда женских заболеваний, заключила сексолог.

Ранее психолог-сексолог Каролина Путинцева развеяла популярные мифы о долгом воздержании от секса. Она заявила, что воздержание не вредит здоровью.