Известный телеведущий высказался об отъезде Пугачевой из России

Ведущий Николаев заявил, что ему обидно из-за отъезда певицы Пугачевой из России

Известный телеведущий Юрий Николаев прокомментировал отъезд эстрадной певицы Аллы Пугачевой из России. В интервью для программы «Малахов», запись которой доступна на платформе «Смотрим», он раскрыл свое отношение к артистке.

По словам Николаева, ему обидно, что певица уехала из России. «Почему так произошло? Не будем сейчас никого осуждать», — высказался он об отъезде Пугачевой

Телеведущий также назвал артистку мудрой и талантливой женщиной.

При этом ранее Николаев заявил, что уехавшим деятелям искусства нет обратной дороги в Россию. По его мнению, для эмигрировавших артистов должны быть закрыты концертные площадки в родной стране.

С начала спецоперации России на Украине некоторые отечественные деятели искусства уехали из страны. В их числе певица Алла Пугачева и ее муж, юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), актриса Чулпан Хаматова и комик Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).