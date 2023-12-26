Отстранившим Трампа от праймериз судьям поступили угрозы

Axios: ФБР расследует угрозы судьям, отстранивших Трампа от праймериз

Федеральное бюро расследований (ФБР) расследует угрозы в адрес членов Верховного суда Колорадо, который ранее запретил экс-президенту США Дональду Трампу участвовать на территории штата в праймериз Республиканской партии. Об этом информирует издание Axios.

«ФБР и полиция (города) Денвера расследуют угрозы в адрес судей верховного суда Колорадо», — говорится в публикации.

Как отмечается, правоохранительные органы в усиленном режиме патрулируют районы проживания судей.

Ранее Верховный суд штата Колорадо запретил Трампу участвовать в местных выборах претендентов от Республиканской партии на выдвижение кандидатом на пост главы государства в 2024 году.

Принимая такое решение, суд сослался на 3-й раздел 14-й поправки к Конституции США, который запрещает занимать высшую государственную должность тем, кто участвовал в мятеже.

Позже сообщалось, что члены Верховного суда штата Колорадо столкнулись с потоком угроз после решения по исключению Трампа из праймериз.

В штабе политика назвали вердикт суда ошибочным и пообещали немедленно обжаловать его.