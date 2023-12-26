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14:43, 26 декабря 2023Путешествия

Россияне поставят исторический рекорд по турпотоку в Индонезию

АТОР: турпоток россиян в Индонезию может составить 155 тысяч визитов в 2023 году

Фото: Willy Kurniawan / Reuters

Турпоток россиян в Индонезию может достигнуть 155 тысяч визитов по итогам 2023 года, поставив таким образом исторический рекорд. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что уже в октябре поток отечественных путешественников в курортную страну достиг отметки в 131 тысячу визитов, тем самым превзойдя показатели 2019 года (125 тысяч). Данные за ноябрь и декабрь еще не опубликованы, отмечают специалисты, однако, согласно прогнозам, они будут даже выше октябрьских (11,4 тысячи).

«Динамику спроса эксперты объясняют прежде всего высоким интересом со стороны туристов, которые едут в Индонезию на длительный срок (зимовщики и удаленщики)», — уточнили в АТОР.

Ранее стало известно, что власти Индонезии решили ввести многократные пятилетние визы для путешественников. Заявку можно будет подать уже с января 2024 года, а стоимость нового въездного документа составит 15 миллионов индонезийских рупий (90 тысяч рублей).

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      Зарина Дзагоева
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