Россиянин получил пожизненный срок за расправу над девушкой в лесополосе

В Красноярье рецидивист получил пожизненный срок за убийство девушки

Суд в Красноярском крае приговорил к пожизненному лишению свободы 35-летнего рецидивиста Ивана Папенко, расправившегося с 16-летней девушкой в лесополосе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Мужчину признали виновным в расправе, насильственных действиях сексуального характера с угрозой расправой и разбое, совершенном в отношении несовершеннолетней. Он будет отбывать полученный срок в колонии особого режима. В зале суда фигурант полностью признал вину.

По версии следствия, происшествие случилось 22 июля. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел на виадук в Дивногорске для ограбления прохожих. В какой-то момент он заметил несовершеннолетнюю, напал на нее и, угрожая расправой, увел в лесной массив. Там мужчина забрал у девушки сумку, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, а затем сдавил ее шею руками и нанес несколько ранений в шею частью разбитой бутылки. Потерпевшая не выжила.

Известно, что нападавший житель Дивногорска ранее уже был судим. Он вышел из колонии 14 июля.