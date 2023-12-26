Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:36, 26 декабря 2023Силовые структуры

Россиянин получил пожизненный срок за расправу над девушкой в лесополосе

В Красноярье рецидивист получил пожизненный срок за убийство девушки

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Суд в Красноярском крае приговорил к пожизненному лишению свободы 35-летнего рецидивиста Ивана Папенко, расправившегося с 16-летней девушкой в лесополосе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Мужчину признали виновным в расправе, насильственных действиях сексуального характера с угрозой расправой и разбое, совершенном в отношении несовершеннолетней. Он будет отбывать полученный срок в колонии особого режима. В зале суда фигурант полностью признал вину.

По версии следствия, происшествие случилось 22 июля. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел на виадук в Дивногорске для ограбления прохожих. В какой-то момент он заметил несовершеннолетнюю, напал на нее и, угрожая расправой, увел в лесной массив. Там мужчина забрал у девушки сумку, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, а затем сдавил ее шею руками и нанес несколько ранений в шею частью разбитой бутылки. Потерпевшая не выжила.

Известно, что нападавший житель Дивногорска ранее уже был судим. Он вышел из колонии 14 июля.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Глава Крыма заявил о вражеской атаке в районе Феодосии, жители слышали взрывы. Что произошло на полуострове?

      Консоль PlayStation 4 Pro признали устаревшей

      Москвичи бросились скупать один тип жилья

      Семьи израильских заложников освистали Нетаньяху за расширение операции в Газе

      В ЦБ назвали главный риск наращивания госдолга России

      Адвокат Блиновской прокомментировала сообщения о вечеринке под домашним арестом

      Российскую чиновницу и двух ее подельников осудили за аферу с контрактами

      «Аквамена 2» покажут в российских кинотеатрах

      В России заявили о решении проблемы «круговорота рублей»

      Под Москвой шестилетняя девочка укололась шприцем в детсаду

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости