Начался суд над рецидивистом за расправу над юной россиянкой

Рецидивист Папенко признал вину в убийстве 16-летней девушки в Дивногорске

В Красноярском краевом суде началось рассмотрение уголовного дела 35-летнего рецидивиста Ивана Папенко, изнасиловавшего и расправившегося с 16-летней жительницей Дивногорска. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

После оглашения прокурором обвинительного заключения Папенко признал вину и раскаялся.

Суд приступил к допросу потерпевших и свидетелей. Процесс проходит в закрытом режиме.

По версии следствия, судимый за разбой и изнасилование Папенко 14 июля освободился из колонии и приехал в Дивногорск. Восемь дней он пьянствовал и скитался по городу в поисках денег без контроля со стороны надзирающих органов. Он вспомнил про старый виадук, где в 2015 году он изнасиловал и ограбил женщину и решил вновь там поживиться. Днем 22 июля пьяный Папенко пришел туда и заметил девушку. Он напал на нее, увел в лес, где надругался. Забрав у нее личные вещи, расправился. Ее тело спустя два дня нашли волонтеры.

Дело о жестоком преступлении было расследовано в кратчайшие сроки.

Семерых должностных лиц ФСИН наказали за допущенное преступление, совершенное рецидивистом, — они привлечены к дисциплинарной ответственности. На участке, где Папенко напал на девочку, устанавливаются освещение и камеры видеонаблюдения.