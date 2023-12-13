Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:41, 13 декабря 2023Силовые структуры

Начался суд над рецидивистом за расправу над юной россиянкой

Рецидивист Папенко признал вину в убийстве 16-летней девушки в Дивногорске

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Красноярском краевом суде началось рассмотрение уголовного дела 35-летнего рецидивиста Ивана Папенко, изнасиловавшего и расправившегося с 16-летней жительницей Дивногорска. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

После оглашения прокурором обвинительного заключения Папенко признал вину и раскаялся.

Суд приступил к допросу потерпевших и свидетелей. Процесс проходит в закрытом режиме.

По версии следствия, судимый за разбой и изнасилование Папенко 14 июля освободился из колонии и приехал в Дивногорск. Восемь дней он пьянствовал и скитался по городу в поисках денег без контроля со стороны надзирающих органов. Он вспомнил про старый виадук, где в 2015 году он изнасиловал и ограбил женщину и решил вновь там поживиться. Днем 22 июля пьяный Папенко пришел туда и заметил девушку. Он напал на нее, увел в лес, где надругался. Забрав у нее личные вещи, расправился. Ее тело спустя два дня нашли волонтеры.

Дело о жестоком преступлении было расследовано в кратчайшие сроки.

Семерых должностных лиц ФСИН наказали за допущенное преступление, совершенное рецидивистом, — они привлечены к дисциплинарной ответственности. На участке, где Папенко напал на девочку, устанавливаются освещение и камеры видеонаблюдения.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      В России вырастет один налог

      В России состоялась уникальная акция

      Назван полезный при похудении кисломолочный продукт

      Легионер «Зенита» попросил отпустить его в Бразилию

      Бюджеты регионов стали активнее пополнять за счет россиян

      Названы возможные кандидаты на выборы президента от «Новых людей» и КПРФ

      В России стало меньше авиаинцидентов в 2023 году

      Ирину Шейк высмеяли в сети за задний фон на новом снимке

      В Москве у водителя изъяли переделанный в боевой пистолет Макарова

      С кадровым дефицитом в ключевой отрасли РФ захотели бороться за счет государства

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости