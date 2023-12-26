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14:12, 26 декабря 2023Бывший СССР

Комбат Трошин поделился впечатлениями от взятия Марьинки

Комбат ВС РФ Трошин рассказал о штурме последнего дома в Марьинке

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Самым сложным для российских военных при взятии Марьинки после прорыва первой линии обороны стал штурм последнего дома, занятого Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом рассказал командир мотострелкового батальона 5-й бригады 1-го армейского корпуса Александр Трошин, сообщаетТАСС.

Трошин заявил, что прорыв первой линии обороны был самым сложным и значимым, так как украинские военные цеплялись за каждый дом и подвал. Также он поделился впечатлениями от штурма последнего здания, так как оно стояло на расстоянии от остальных.

«Нужно было делать рывок, и мы накатились, как в тире у противника. Мы заблаговременно разработали операцию по захвату последнего дома, выявили огневые средства, нанесли огневое поражение авиацией, артиллерией, "Солнцепеками", дронами-камикадзе, и под залп "Солнцепека" мы побежали на штурм последнего здания», — рассказал комбат.

25 декабря министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину о взятии Марьинки — одного из главных укрепленных районов ВСУ в окрестностях Донецка. Шойгу рассказал, что российские военные существенно отодвинули работу артиллерии ВСУ под Донецком.

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      Юрий Леонов
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