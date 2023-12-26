Комбат Трошин поделился впечатлениями от взятия Марьинки
Самым сложным для российских военных при взятии Марьинки после прорыва первой линии обороны стал штурм последнего дома, занятого Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом рассказал командир мотострелкового батальона 5-й бригады 1-го армейского корпуса Александр Трошин, сообщаетТАСС.
Трошин заявил, что прорыв первой линии обороны был самым сложным и значимым, так как украинские военные цеплялись за каждый дом и подвал. Также он поделился впечатлениями от штурма последнего здания, так как оно стояло на расстоянии от остальных.
«Нужно было делать рывок, и мы накатились, как в тире у противника. Мы заблаговременно разработали операцию по захвату последнего дома, выявили огневые средства, нанесли огневое поражение авиацией, артиллерией, "Солнцепеками", дронами-камикадзе, и под залп "Солнцепека" мы побежали на штурм последнего здания», — рассказал комбат.
25 декабря министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину о взятии Марьинки — одного из главных укрепленных районов ВСУ в окрестностях Донецка. Шойгу рассказал, что российские военные существенно отодвинули работу артиллерии ВСУ под Донецком.