69-я параллель
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14:27, 26 декабря 202369-я параллель

Российским врачам понадобилась помощь спасателей из-за необычного вызова

В Архангельске бригаду скорой вызвали на строительный кран высотой 46 метров

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Архангельске бригаду скорой вызвали на высоту 46 метров — из-за необычного вызова помощь понадобилась самим медикам. Об этом рассказали в сообществе Службы спасения имени Поливаного в социальной сети «ВКонтакте».

По сообщению спасателей, помощь потребовалась крановщику, которому стало плохо в кабине строительной техники — мужчина не смог самостоятельно спуститься и вызвал врачей к себе. Однако медики оказались не в состоянии забраться к рабочему и обратились к спасателям.

«Спасатель и дежурный медик из состава поисково-спасательной группы поднялись в кабину крана. Фельдшер спасательной службы осмотрел мужчину. После этого спасатели спустили пострадавшего на землю, где передали бригаде скорой медицинской помощи», — рассказали в экстренной службе.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) решили ввести доплату в 15 тысяч рублей для сотрудников МЧС. Власти региона отметили, что им важно, чтобы жители ЯНАО, обеспечивающие безопасность в регионе, чувствовали поддержку, а их зарплата была достойной.

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