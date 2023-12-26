Российским врачам понадобилась помощь спасателей из-за необычного вызова

В Архангельске бригаду скорой вызвали на строительный кран высотой 46 метров

В Архангельске бригаду скорой вызвали на высоту 46 метров — из-за необычного вызова помощь понадобилась самим медикам. Об этом рассказали в сообществе Службы спасения имени Поливаного в социальной сети «ВКонтакте».

По сообщению спасателей, помощь потребовалась крановщику, которому стало плохо в кабине строительной техники — мужчина не смог самостоятельно спуститься и вызвал врачей к себе. Однако медики оказались не в состоянии забраться к рабочему и обратились к спасателям.

«Спасатель и дежурный медик из состава поисково-спасательной группы поднялись в кабину крана. Фельдшер спасательной службы осмотрел мужчину. После этого спасатели спустили пострадавшего на землю, где передали бригаде скорой медицинской помощи», — рассказали в экстренной службе.

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