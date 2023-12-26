Российскую чиновницу и двух ее подельников осудили за аферу с контрактами

Суд на Камчатке осудил экс-чиновницу и двух ее подельников за аферу с ЧОП

Суд в Петропавловске-Камчатском вынес приговор в отношении бывшей сотрудницы местной администрации и двух ее подельников за аферу с частным охранным предприятием (ЧОП). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

По данным следствия, в апреле 2019 года обвиняемые создали ЧОП и назначили на должность генерального директора лицо, имеющее удостоверение охранника. За период с 2019 по 2021 год предприятие при покровительстве экс-замначальника отдела администрации заключило более 100 муниципальных контрактов на охрану расселенных домов, которая фактически не осуществлялась. Всего за эту работу ЧОП получило 42 миллиона рублей, часть из которых легализовало.

Суд назначил двум руководителям предприятия наказание в виде пяти лет шести месяцев и пяти лет трех месяцев лишения свободы, а экс-чиновнице — в виде четырех лет заключения. На имущество осужденных наложен арест, в зале суда они не признали вину.

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