Экономист предсказал будущее рубля

Экономист Кульбака: ослабление рубля в долгосрочной перспективе продолжится

Спрогнозировать курс валют в краткосрочном периоде практически невозможно, однако в долгосрочной перспективе ослабление рубля продолжится, считает кандидат экономических наук Николай Кульбака. Укрепление доллара и евро он предрек в беседе с «Лентой.ру».

Колебания валютного курса в течение недели или месяца не способен угадать ни один эксперт, заявил экономист. Это связано с тем, что на рынке одновременно действует огромное количество факторов, которые накладываются друг на друга, особенно под конец года, пояснил он.

«В долгосрочном периоде курс, конечно, будет тянуть к ослаблению рубля. Ослабление рубля — достаточно фундаментальная вещь. Она связана с двумя аспектами. Во-первых, с тем, что в России в среднем производительность труда, экономики меньше, чем в США и Европе. Во-вторых, у нас в среднем выше инфляция. До тех пор, пока эта разница будет сохраняться, у рубля будет тенденция к ослаблению. Это очень долгосрочная тенденция — на годы вперед», — поделился Кульбака.

Предсказать, на сколько могут подорожать доллар и евро через год или два, сложно, отметил он. «Это зависит от огромного количества факторов: от цен на нефть, которые неизвестно пока, как будут себя вести, от того, как пойдет спецоперация, от того, какие санкции против России будут дальше вводиться и так далее. Это зависит от многих вещей, которые лежат не в сфере экономики», — заключил собеседник «Ленты.ру».

На открытии торгов на Московской бирже в понедельник, 25 декабря, курс евро превысил отметку в 102 рубля.

Аналитики Промсвязьбанка на прошлой неделе заявили, что резкое ослабление рубля в последнее время связано с давлением спекулятивных операций на фоне завершения обращения валютных фьючерсных контрактов. По их мнению, фундаментальных причин для роста волатильности национальной валюты сейчас нет.

