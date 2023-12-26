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19:11, 26 декабря 2023Ценности

Самодельное платье лопнуло на блогерше перед толпой

Фото: Pxhere

Блогерша Кира (фамилия не раскрывается), более известная в соцсетях по никнейму @keerahsfashioncave, решила самостоятельно сшить платье и оконфузилась перед толпой. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Инфлюэнсерша поделилась видео, на котором она запечатлена в зеленом облегающем платье с пышным шлейфом. Однако, когда она повернулась спиной к камере, то услышала крики людей. Как оказалось, материал на изделии лопнул, а молния разошлась.

По словам Киры, она создала данное платье три года назад. Спустя время она решила добавить к нему шлейф, но совершенно забыла про молнию. «Только посмотрите, как это самодельное платье смутило такого дизайнера, как я. Я даже не подумала, что молния, возможно, ослабла», — объяснила она.

В свою очередь, подписчики решили поддержать автора ролика в комментариях. «Забудьте о молнии, мадам, платье красивое», «Я сама модельер, и бывают случаи, когда ситуация выходит из-под нашего контроля», «Красотка. Не обращай внимание на негатив», — высказывались они.

В октябре блогерша с никнеймом @emhayes2 осталась с порванными легинсами во время занятий в спортзале. Девушка рассказала, что отправилась на тренировку в лосинах британского бренда одежды для фитнеса Gymshark. Однако когда она выполняла приседания, ткань изделия разорвалась.

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      Мария Винар
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