Astronomical Notes: идентифицирована доисторическая карта звездного неба

Итальянские астрономы идентифицировали доисторическую карту звездного неба, которая была обнаружена в городище Рупинпикколо на северо-востоке Италии. Об это сообщается в статье, опубликованной в журнале Astronomical Notes.

Ученые проанализировали узоры на каменном диске, датированном между 1800 и 1650 годами до нашей эры. В отличие от другого подобного диска, найденного в Хорватии, отметины, оставленные долотом, не выглядели хаотично расположенными, и исследователи предположили, что они соответствуют реальному изображению звездного неба.

Обнаружено, что девять отметок соответствуют Хвосту Скорпиона, а пять — Поясу Ориона, Ригелю и Бетельгейзе. Девять отметок находятся приблизительно на месте Плеяд, что указывает на некоторое совпадение с членами звездного скопления. На противоположной стороне расположены пять отметин, которые, возможно, воспроизводят Кассиопею.

Однако ученые не смогли идентифицировать одну отметку немного севернее Ориона. Поскольку соответствие звездному небу статистически достоверно, исследователи высказали предположение, что неопознанный знак может указывать на неудавшуюся сверхновую, когда звезда коллапсирует в черную дыру без яркой вспышки.