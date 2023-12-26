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12:56, 26 декабря 2023Наука и техника

Создана ускоряющая рост растений «электронная почва»

PNAS: создан субстрат для стимуляции роста сельскохозяйственных культур

Фото: Thor Balkhed / Linköping University

Ученые Университета Линчепинга в Швеции создали электропроводящую «почву», которая позволяет электрически стимулировать корневую систему сельскохозяйственных культур, ускоряя рост растений. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Специалисты разработали электропроводящий субстрат для гидропонного выращивания, названный eSoil. Эксперименты показали, что при электрической стимуляции рост саженцев ячменя, выращенных в такой «почве», ускорился на 50 процентов в течение 15 дней.

Субстрат для электронного культивирования eSoil изготовлен из целлюлозы, смешанной с проводящим полимером под названием PEDOT. Система потребляет мало энергии и не находится под высоким напряжением, которое использовалось в предыдущих исследованиях стимуляции корней.

При гидропонике растения получают все необходимые им вещества из питательного раствора, при этом их корни крепятся на субстрате. К сельскохозяйственным культурам, которые уже выращиваются таким образом, относятся салат, зелень и некоторые овощи. Злаковые обычно не выращивают на гидропонике, за исключением тех случаев, когда их используют в качестве корма. Однако результаты исследования указывают на возможное решение проблемы продовольственной безопасности.

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      Александр Еникеев
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